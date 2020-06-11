Bolu Belediyespor’da bir transfer daha

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz sezon Voleybol Bayanlar 1.Liginde play-off mücadelesi veren Bolu Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde antrenör Salih Yergin ile yeniden anlaşan yeşil beyazlılar iç ve dış transferde de teknik heyetin raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör sorunun çözdükten sonra Elif Uzun ve Fatma Beyaz ile anlaşan Bolu Belediyespor yönetimi son olarak eski oyuncusu Burcu Şentürk ile sözleşme uzattı. Transfer ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzde geçtiğimiz sezon başarı ile forma giyen Pasör oyuncumuz Burcu Şentürk ile yeniden anlaştık. Sporcumuz Burcu Şentürk'e yeniden hoşgeldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.