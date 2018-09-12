HABER:Esra Öztürk

Konya ve Bursa’da eş zamanlı düzenlenen Trap-Skeet Turnuvası’nda Bolu Belediyespor’dan bir başarı daha geldi. 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen ve 80 sporcunun katıldığı Skeet turnuvasında Bolu Belediyespor sporcularından Büşranur Çakıroğlu 3’üncülük elde etti. Bolu Belediyespor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: “31 Ağusots-2 Eylül tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşen Skeet Zafer Kupası Organizasyonundan Genç Bayanlar 3’üncülüğü ile döndük. Hocamız ve sporcumuzu tebrik ederiz”