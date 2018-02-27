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27 Şubat 2018 Salı
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    • Bolu Belediyespor’dan ilk galibiyet

    Bolu Amatör U – 19 liginde mücadele eden Bolu Belediyespor, Kıbrıscıkspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Bolu Belediyespor takımı 2-1 kazandı.

    27 Şubat 2018 Salı 11:20
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    Bolu Belediyespor’dan ilk galibiyet

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Amatör U – 19 Ligi Play Off Grubunun 3.haftasında Kıbrıscıkspor ile Bolu Belediyespor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Bolu Belediyespor takımı 2 – 1 kazandı. Bolu Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri 41.dakikada Berkay Tellioğlu ve 62.dakikada Murat Araz kaydetti. Kıbrıscıkspor’un tek golünü ise 68.dakikada İshak Akyıldız kaydetti. Bolu Belediyespor ilk galibiyetini alarak 3 puanla 3.sıraya yükseldi. Kıbrıscıkspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

    Hakem: Mert Elbahadır, Kemal Ergün, Mustafa Kaan Güvenç

    Kıbrıscıkspor: ** MevlütAşık, ** Enes Can Görgülü, ** Emre Alıcı, ** Emre Çolak, Tunahan Özdemir, ** Ömer Konuk, ** Oktay Güler, ** İshak Akyıldız, ** Mehmet Mancar, ** Egemen Arslan, ** Burhan Güneç

    Bolu Belediyespor: ** Alper Bedük, ** Eray Terzi, ** Melih Yüksel, ** A. Samet Müslüm, ** Murat Araz, ** Alper Acar, ** Burhan Demir, ** Berkay Tellioğlu, ** Sefa Işık, ** Ömer Yavuz, ** Sinan Durak

    Goller: 68.dk İshak Akyıldız ( Kıbrıscıkspor), 41.dk Berkay Tellioğlu, 62.dk Murat Araz ( Bolu Belediyespor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, U,, 19

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