Haber: Semih Baykal

Bolu Amatör U – 19 Ligi Play Off Grubunun 3.haftasında Kıbrıscıkspor ile Bolu Belediyespor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Bolu Belediyespor takımı 2 – 1 kazandı. Bolu Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri 41.dakikada Berkay Tellioğlu ve 62.dakikada Murat Araz kaydetti. Kıbrıscıkspor’un tek golünü ise 68.dakikada İshak Akyıldız kaydetti. Bolu Belediyespor ilk galibiyetini alarak 3 puanla 3.sıraya yükseldi. Kıbrıscıkspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Hakem: Mert Elbahadır, Kemal Ergün, Mustafa Kaan Güvenç

Kıbrıscıkspor: ** MevlütAşık, ** Enes Can Görgülü, ** Emre Alıcı, ** Emre Çolak, Tunahan Özdemir, ** Ömer Konuk, ** Oktay Güler, ** İshak Akyıldız, ** Mehmet Mancar, ** Egemen Arslan, ** Burhan Güneç

Bolu Belediyespor: ** Alper Bedük, ** Eray Terzi, ** Melih Yüksel, ** A. Samet Müslüm, ** Murat Araz, ** Alper Acar, ** Burhan Demir, ** Berkay Tellioğlu, ** Sefa Işık, ** Ömer Yavuz, ** Sinan Durak

Goller: 68.dk İshak Akyıldız ( Kıbrıscıkspor), 41.dk Berkay Tellioğlu, 62.dk Murat Araz ( Bolu Belediyespor)