Bolu Belediyespor’dan Millilere ziyaret

Dostlukları eskiye dayanan milli sporcumuz Ali Rıza Kayaalp ve Türk güreşinin efsane ismi Salih Bora’ya çalışmalarında başarılar dileyen hocamız Yergin’i milli sporcumuz Ali Rıza Kayaalp Bolu Belediyespor’un Sultanlar Ligine çıkmasından dolayı da tebrik etti. Fırsat buldukça Salih hocanın maçlarını izlediğini de ifade eden Grekoromen sporcumuz Ali Rıza Kayaalp yeni sezonda Sultanlar Liginde yer alacak ekibimize başarı dileklerini iletti.

Voleybol baş antrenörü Salih Yergin Grekoromen Büyükler A Milli Takımı sporcusu Ali Rıza Kayaalp ve antrenörümüz Salih Bora’ya Bolu Belediyespor kaşkolu hediye ederken, Olimpiyatlar öncesi başarı dileklerini iletti.