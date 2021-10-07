Bolu Belediyespor’dan özel teşekkür

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da uzun dönemdir görev yapan ve yaptığı başarılı çalışmalar takdir toplayan Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara'ya çok özel bir teşekkür geldi. Kulübün her dönemde yanında olan maçlarını hiç kaçırmayan Çilkara, Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımının ve Bolulu taraftarların maçların Karaçayır 3 Bin Kişilik Salonda oynanması için zemin değişiminden birçok hazırlığı en kısa sürede yapmayı başarmıştı.

Sporun her alanında olduğu gibi Bolu Belediyespor'un en büyük destekçileirnden biri olan Çilkara için kırmızı beyazlı yönetim bir teşekkür açıklaması yaptı.

Bolu Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada;

“Her zaman yanımızda. Teşekkürler Şerafettin Çilkara Müdürümüz, Kulübümüzün yaptığı tüm spor faaliyetlerinde en büyük destekçilerimizden biri olan Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Şerafettin Çilkara Misli.com Sultanlar Ligi öncesi takımımızı ziyaret etti. Sayın Müdürümüz geçtiğimiz hafta İtalya'da düzenlenen organizasyonda İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olan sporcumuz Özlem Güven’i tebrik ederek çiçek verdi.

Özellikle geçtiğimiz yıl kazandığımız şampiyonluğumuzda sezon boyunca her zaman ekibimizle birlikte olan ve kulübümüzün tüm ihtiyaçlarında kapısından geri çevirmeyen Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Şerafettin Çilkara yeni sezon öncesi kadın voleybol takımımızı da ziyaret ederek ilk maç öncesi başarı dileklerini iletti. Tüm alt yapı çalışmalarımız da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tüm tesislerinden faydalanmamızı sağlayan müdürümüz Çilkara her zaman olduğu gibi sezon boyunca desteklerine devam edeceğini belirtti.

Kulübümüzün ve taraftarımızın da isteği ile maçlarımızın Karaçayır 3 bin Kişilik Salonda oynanması için ekibi ile birlikte en kısa sürede zemin değişimini gerçekleştiren ve salonu her haliyle hazırlayan Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Şerafettin Çilkara’ya Bolu Belediyespor yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.