Bolu Belediyesporlu Milli Oyuncu Baba Ocağında

Haber: Esra Perçin

Milli Voleybolcu Demirci’yi Göksun Ziraat Odası Başkanı Selim Cüce ziyaret ederek günün anısına ve Göksun Çiftçileri adına üzerinde “Bölüşürsek tok oluruz, Bölünürsek yok oluruz “yazılı Türk bayraklı tablo hediye etti. Spor hayatında başarılar dileyerek, Berna’ya her zaman destek olan ailesine de teşekkür etti. Berna’nın ailesi Başkan Cüce’nin ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirttiler. Ziraat Odası Başkanı Selim Cüce ise tabloyu takdim ederken şunları kaydetti; “Galatasaray’da yetişen ve daha sonra Samsun ve Bolu Belediyesi gibi önemli Voleybol takımlarına ter döken, evladımız Berna Hanımı tebrik ediyor, spor hayatında başarılar diliyorum. Yetişmesinde büyük emekleri olan ve her zaman destekçisi olan ailesini de tebrik ediyorum. Çiftçi bir ailemizin evladı böylesi güzel başarılara imza attığını duydum ve çok mutlu oldum. İnşallah Berna kızımız Milli takımda forma giyerek Şanlı Bayrağımızı göklere çekilmesinde katkı sunağına inanıyorum. ”dedi Milli Voleybolcu Demirci ise Başkan Cüce’nin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu bildirerek şöyle konuştu; “Öncelikle buralara kadar gelerek ziyarette bulunan Selim Cüce Başkanıma ailem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Spor hayatım ilkokul 4.sınıfta başladı ve devamında ise farklı takımlarda, farklı şehirlerde devam etti. Her gittiğim yerde Kahramanmaraşlıyım demekten gurur duydum ve her fırsatta memleketime gelmeye gayret ediyorum. Hedefim ise Milli Takımımızda forma giyerek ülkemizi temsil etmek ve ortaya koyulacak olan başarılarda benimde imzamın olmasıdır. Transferimin ardından şahsımı ve ailemi arayan veya sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayınlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.