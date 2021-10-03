Bolu Belediyesporlu Özlem gururumuz oldu

İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımımız, finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı.

Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen ay-yıldızlı takım, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

İlk tebrik Bolu Belediyespor’dan geldi

Bolu Belediyespor'dan yapılan açıklamada "Ekibimizin formasını giyen Özlem Güven Dünya Şampiyonası maçlarında ve final maçında oynadığı başarılı oyunla kupanın ülkemize gelmesinde önemli rol oynadı. Başarıda emeği geçen mili sporcularımızı, teknik heyetimizi ve Bolu Belediyesporlu sporcumuz Özlem Güven’i tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.