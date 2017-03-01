Haber: Aysun Beykoz

Resmi açılışı önümüzdeki aylarda yapılacak olan Bolu Beşiktaşlılar Derneği Lokali hafta başında oynanan G.Saray-Beşiktaş maçıyla birlikte yeniden faaliyete geçti. Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı Karşısında hizmet veren Bolu Beşiktaşlılar Derneği taraftarların akınına uğradı. Mekanı oldukça beğenen Bolulu Beşiktaş taraftarları alınan galibiyetle birlikte sevincini ikiye katladı. Mekanda özel menüler, alkollü ve alkolsüz içki servisi yapılırken, derneğin Süper Lig, TFF 1.Lig, Avrupa Kupaları, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligleri maçlarını yayınlayacağı öğrenilirken, toplantı, yemek, özel gün ve gecelerde aynı mekanda düzenlenebilecek.