Haber: Esra Öztürk

Şehit Ozan Özen ve Şehit Yıldırım Oflaz adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında 4’üncü hafta tamamlandı. A grubunda mücadele eden ve ilk üç maçta bir puan alan Bolu Beton, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile karşılaştı.

İlk yarısı daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada ilk gol Bolu Beton’dan geldi. İlk yarının 18.dakikasında Mesut rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve devre Bolu Beton’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda da iki takım gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, karşılaşmanın 47.dakikasında hızlı gelişen Bolu Beton atağında savunmadan seken topu takip eden Rıza kalecinin de önde olduğunu gördü ve aşırtma bir vuruşla rakip fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Bolu Beton sahadan 2-0 galip ayrılarak turnuvadaki ilk üç puanını almış oldu. Bu skorun ardından puanını 4’e çıkaran Bolu Beton, üç puanda kalan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü bir sıra aşağıya çekerek 6’ıncı sıraya yerleşti.