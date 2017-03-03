Haber: Esra Öztürk

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da Senegal U-20 Afrika Kupası'na giden Diarra ve sarı kart cezalısı Kadir Bekmezci maç kadrosunda yer almayacak. Kırmızı-beyazlılarda Jansen ve Furkan ise kart sınırında bulunuyor.Rakip takımda ise Hürriyet sarı kart cezalısı. Boluspor'da hedef deplasmanda 3 puan alarak haftalar süren deplasman galibiyeti özlemine son vermek.

Hazırlıklar tamamlandı, Maç TRT Spor'da

Zorlu maç öncesinde Boluspor 31 puan ve maç fazlasıyla 7. sırada bulunurken Eskişehirspor ise 37 puanla 5.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yapılan ile tamamlayan ekibimizin zorlu mücadelesi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Golcüleri maçı....

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz haftayı golsüz geçen Poepon maçta öne çıkabilecek isimlerden biri olarak görünüyor. Rakipte ise 10 gollü Bruno, 8 gollü Semih ve 7 gollü Erkan dikkat edilmesi gereken isimler olarak göze çarpıyor.

Son 5 maçta neler oldu?

2 takım arasında oynanan son 5 maçta denge bozulmadı. Boluspor ve Eskişehirspor 2'şer kez kazanırken son oynanan maç ise 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Bu maçlarda Boluspor bu maçlarda 4 gol atarken, ağlarında ise 6 gol gördü.

Boluspor şanssızlığını kırdı

Boluspor'un zorlu maç öncesi içerde son maçında Ümraniyespor'u 1-0 yenerek şanssızlığını kırmıştı. Eskişehirspor ise son 2 deplasman maçını kazanamadı. Eskişehirspor dış sahada oynadığı 8 maçın 4 'ünü kazandı. 2 maçı berabere tamamlayan konuk ekip, 2 maçı ise kaybettti.