Haber: Aysun Beykoz

TV`de zorlu karşılaşmanın yorumculuğunu yapan Turgay Demir Bolu`nun kanayan yarasına parmak bastı. Usta spor yazarı "Türkiye`nin her yerine stadlar yapılıyor. Bolu köklü bir kulüp yeni stadı hak ediyorlar. Bu çocukları bu stadta oynatmamak lazım" sözleriyle Bolu`ya destekte bulunurken sesimizi tüm Türkiye`ye duyurdu. Bu sezon Boluspor`un Süper Lige çıkmak için liginde iyi durumda olduğunu vurgulayan Demir`in sözleri spor camiasının da olumlu tepkisini aldı.

Kale arkası tribünün üstü açık olması, bir kale arkası tribününün yıkık olması, stadın üstünün açık olması ve zemininde yeni teknolojiye uygun olmaması sebebi ile hem maçı izleyen taraftarlar hem de sahada mücadele eden futbolcular oldukça zor dakikalar yaşadılar.