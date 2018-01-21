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21 Ocak 2018 Pazar
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    • Bolu, Bursa’ya dayanamadı

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Bayanlar 1.Ligindeki temsilcimiz Bolu Belediyespor ligin en önemli maçlarından birinde konuk ettiği Bursaspor’a 3-2 yenilerek haftayı 1 puanla kapattı.

    21 Ocak 2018 Pazar 10:32
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    Bolu, Bursa’ya dayanamadı

    Haber: Semih Baykal

    TVF Bayanlar 1. Ligin 18.haftasında Bolu Belediyespor ile Bursaspor Yüksekoba takımları karşı karşıya geldiler. Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Bursaspor 3-1 kazandı. Bursaspor Yüksekoba takımı bu galibiyetle 2 puanın sahibi olarak 4.sıradaki yerini korurken, 1 puanı hanesine yazdıran Bolu Belediyespor ise 3.sırada kaldı. Ligin 19.haftasında Bolu Beledispor takımı TVF Spor Lisesi’ne konuk olurken, Bursaspor Yüksekoba ise İdmanocağı’nı konuk edecek.

    1.Set: Oyun denk bir mücadele ile başladı: 3-3. Temsilcimiz aleyhine hakem kararlarının çok olduğu mücadelede 6-6 ve 9-9’luk eşitliklerin ardından teknik molaya konuk takım 12-11 önde girdi. Moladan sonra ekibimiz 15-15 eşitliği buldu.  19-16 öne geçen Bursaspor, temsilcimizin farkı kapatmasına izin vermedi ve ilk seti 25-18 alarak 1-0 üstünlüğü sağladı.

    2.Set: Temsilcimiz sete 4-1 önde başlamasına rağmen Bursa ekibi 5-5 eşitliği buldu. 9-7 öne geçen Sultanlarımız teknik molaya da 12-11 önde girdi. Bursa ekibi 14-12 öne geçmesine rağmen, oyunda üstünlüğü yakalayan Bolu Belediyespor son bölüme 19-17 önde girdi. Bursaspor’a fazla şans tanımayan temsilcimiz seti 25-19 aldı ve oyunu dengeledi: 1-1.

    3.Set: Sete temsilcimiz 3-1’le başladı. 4-4 eşitlik sonrası 10-6 öne geçen Sultanlar teknik molaya da 12-9 önde girdi. Mola sonrası 13-13 eşitlik ortaya çıktı. Temsilcimiz 15-13 öne geçmesine rağmen son bölüme 19-19 eşitlikle girildi. Bursaspor 22-20 üstünlüğü yakalamasına rağmen oyunu bırakmayan temsilcimiz önce 22-22, sonra da 23-23 eşitliği yakaladı. 24-24 ile uzayan seti 26-24 alan ekibimiz maçta 2-1 öne geçti.

    4.Set: Sete ekibimiz 4-2 üstünlükle start verdi. 8-4’ü bulan Sultanlarımız teknik molaya da 12-8 üstünlükle girdi. 16-11’lik avantajı koruyamayan ekibimiz Bursaspor’un 20.sayılarda eşitliği sağlamasını engelleyemedi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan son bölümde 24-22 öne geçen Bursaspor seti 25-23 aldı ve oyunu 5.sete taşıdı: 2-2.

    5.Set: Bu sete ekibimiz 5-1’lik avantajla başladı. Ancak 7.sayılarda Bursa ekibi eşitliği yakaladı. Saha değişimine ise ekibimiz 8-7 önde girdi. 10-10’luk eşitlikten sonra temsilcimiz sadece 1 sayı bulunca seti 15-11 alan Bursaspor maçtan 3-2 galip ayrılarak 2 puanı aldı, Bolu Belediyespor ise haftayı 1 puanla haftayı 3.sırada tamamladı.

    Salon: 17 Temmuz

    Hakemler: Bilal Çağlar, Mustafa Yücel

    Bolu Belediyespor: Berna, Dilara, Tetyana, Zülfiye (K), Semra, Ebru, Hanna, Miniriye, S.Işıl, Duygu, Esma, Arzum, Irmak (L)

    Bursaspor Yüksekoba: İrem, Buse, Gaye, Yaren, Gizem, Ajlan, Nikolina, Nurhan, Vera (K), Nefise, Esra (L), Ü.Burcu (L)

    Setler: 18-25, 25-19, 26-24, 23-25, 11-15

    TVF Bayanlar 1. Ligin 18.haftasında alınan sonuçlar şu şekilde;

    19 Ocak Cuma

    17.00: İBA Kimya TED. Ankara Kolejliler – Numune Spor: 1 – 3

    20 Ocak Cumartesi

    14.00: Kahramankazan BLD – Karayolları: 0 – 3

    14.00: Samsun B.Ş.B Anakent – Gümüşhane Gençlerbirliği: 3 – 0

    14.00: İdmanocağı – Anadolu Üniversitesi: 3 – 2

    15.00: Bolu Belediyespor – Bursaspor Yüksekoba: 2 – 3

    15.00: Pursaklar Voleybol İhtisas – Sakarya Spor: 3 – 0

    15.00: Bartın Polisgücü – TVF Spor Lisesi: 3 – 0 

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu, (TVF), Bayanlar

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