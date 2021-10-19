Bolu cimnastik takımı üçüncü oldu

Haber: Okay Özcan

Trampolin Cimnastik Minikler 1. Lig Müsabakaları Samsun’da yapıldı. Müsabakalara Samsun, Çankırı, Trabzon, Bolu, Konya, Mersin ve İzmir’den toplamda 44 sporcu katıldı. İlimizi kızlar kategorisinde temsi eden kızlarımız turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Canik Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakada kızlar kategorisinde; Samsun Cimnastik Kulübü birinci, Mersin Bolkar Kulübü ikinci, Bolu Spor Kulübü üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Çankırı Spor Kulübü birinci, Konya Karatay Belediyesi ikinci ve Samsun Cimnastik Kulübü de üçüncü oldu.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Trampolin Cimnastlig Şampiyonası Samsun’da düzenlendi. Gençlik Merkezi Spor kulübümüz küçük kızlar takım olarak katılarak Türkiye 3’sü oldu.

Zeynep Deniz Namdar bireyselde de Türkiye 3’sü olmuştur” ifadelerine yer verildi.