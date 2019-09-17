Bolu Cimnastik Yine Zirvede

Haber: C.Kutay Aykan

Şampiyona sonunda açıklanan takım sonuçlarında yıldızlar, gençler ve büyükler olarak 3 kategoride yer alan takım sıralamasında ilimiz üç kategoride de birinci sırada yer aldı. Şampiyona İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA ve ardından Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat ÇELEN’in konuşması ile yapılan açılış töreni ile başladı. Açılış töreninin ardından başlayan yarışma sonra sporcular ödüllerini İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat ÇELEN, Bolu Cimnastik Kulübü Başkanı Saip GARİPOĞLU, Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur ÖZÇELİK, Şube Müdürü Ramazan DEMİR ve Cimnastik İl Temsilcisi Mehmet ÖZDOĞAN tarafından aldı. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yarışmada dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eder; başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.