banner133

banner101

banner120
26 Aralık 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu da Eskişehir rüzgârı esti

    U-19 Elit Ligi mücadelesinde Karaçayır Sentetik 2 sahasında Boluspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Sahadan galibiyetle ayrılan 2-0’lık skorla Eskişehirspor oldu.

    26 Aralık 2017 Salı 10:53
    Bu haber 95 kez okundu
    Bolu da Eskişehir rüzgârı esti

    Haber: Esra Öztürk

    TFF U – 19 Gelişim 1.Ligde mücadele eden Boluspor, 16. Haftasında Eskişehirspor’u konuk etti. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Eskişehirspor takımı Semih ve Hakan’ın golleriyle 2-0 kazandı. bu galibiyetle Eskişehirspor takımı puanını 27’ye çıkararak 5.sıraya yükselirken, Boluspor takımı 21 puanla 11.sıraya geriledi. Boluspor takımı ligin 17.haftasında Denizlispor’a konuk olurken, Eskişehirspor ise haftayı bay geçecek.  Maça konuk ekip etkili başladı. İlk dakikalarda etkili oynayan taraf Eskişehirspor oldu. 7. Dakikada Eskişehirspor sağ kanat organizasyonuyla etkili geldi. Ceza sahası içerisinden yapılan şut üst direğin üzerinden dışarıya çıktı. Gol bula bilmek için rakip kaleyi sık sık yoklayan Eskişehirspor 21. Dakikada sağ kanatta organize ettiği ortanın kafa vuruşu sonucu direkten dönmesiyle şansız bir an yaşadı. Ataklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar ceza sahasında faul olması sonucu kazandıkları penaltıyla öne geçme şansını yakaladı. 28. Dakikada penaltıyı Eskişehirspor’dan 20 Numara kullanarak fileleri havalandırdı. İlk yarı Eskişehirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Boluspor hızlı başladı. Skora eşitliği getirmek isteyen takımımız 60. Dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan frikik kazandı. Frikikten orta açan ekibimiz Eskişehirspor kalecisinin topu havada yakalayıp erken davranması sonucu kontra atağa yakalandı. Eskişehirspor santraforunun önünde kalan top kalecimizi avlayarak filelerle buluştu. Farkın ikiye çıkmasının ardından Boluspor ataklarını sıklaştırarak rakip sahada oyun kurmaya çalıştı. Yine Boluspor’un bir atağında kaptırılan top kontra atağa sebep oldu. Defansın arkasına çok iyi bir şekilde sarkan Eskişehirspor santrforu kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta top tam çizgideyken Boluspordefansı müdahale ederek topu uzaklaştırdı. 89. Dakikada Boluspor’un sağ kanattan geliştirdiği atağı kesmek için sert müdahalede bulunan 5 Numaralı Eskişehirspor oyuncusu çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hakem ikinci yarıyı 90 dakikalık sürenin dolmasının ardından uzatma vermeden tamamladı. Maçı Eskişehirspor takımı 2-0’lık skorla kazandı.

    Hakemler: Sinan Yılgündüz ( Baş Hakem)** Umut Kılıç ( 1. Yardımcı Hakem)** Batuhan Topçu (3. Yardımcı Hakem)** Yağmur Vural ( 4. Yardımcı Hakem)

    Boluspor İlk 11:** Cengizhan, ** Mert Meriç, **  Alper, **  Kazım Taha, **  Selim Vera, ** Hakan, **  Ömer Faruk, **  Kayra Emir, **  Yusuf Efe, **  Ahmet Talha, ** Furkan

    Eskişehirspor İlk 11: ** Davut, **  Emrah, **Muhammet Yahya, **  Furkan, **  Boran, **  Semih, **  Hasan, **  Tezcan, **  Tolga, ** Ferkan, **  Enes

    Goller:  28. Dakika Semih (Penaltı), 60. Dakikada Hasan ( Eskişehirspor)

     

    Anahtar Kelimeler: U-19, Elit, Ligi, Mücadelesinde, Karaçayır

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KIŞ MASALI
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ENGELLİLERİ GEZDİRME DERNEĞİ - ENGGEZDER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Köşemizden
  • Aydın Hitit Aydın Hitit RAPOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Kör Kütük Cahil Olmak
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu Şehrimizin Ekonomik Beklentileri Yok mu?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Köroğlu Olmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109