



Haber: Esra Öztürk

TFF U – 19 Gelişim 1.Ligde mücadele eden Boluspor, 16. Haftasında Eskişehirspor’u konuk etti. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Eskişehirspor takımı Semih ve Hakan’ın golleriyle 2-0 kazandı. bu galibiyetle Eskişehirspor takımı puanını 27’ye çıkararak 5.sıraya yükselirken, Boluspor takımı 21 puanla 11.sıraya geriledi. Boluspor takımı ligin 17.haftasında Denizlispor’a konuk olurken, Eskişehirspor ise haftayı bay geçecek. Maça konuk ekip etkili başladı. İlk dakikalarda etkili oynayan taraf Eskişehirspor oldu. 7. Dakikada Eskişehirspor sağ kanat organizasyonuyla etkili geldi. Ceza sahası içerisinden yapılan şut üst direğin üzerinden dışarıya çıktı. Gol bula bilmek için rakip kaleyi sık sık yoklayan Eskişehirspor 21. Dakikada sağ kanatta organize ettiği ortanın kafa vuruşu sonucu direkten dönmesiyle şansız bir an yaşadı. Ataklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar ceza sahasında faul olması sonucu kazandıkları penaltıyla öne geçme şansını yakaladı. 28. Dakikada penaltıyı Eskişehirspor’dan 20 Numara kullanarak fileleri havalandırdı. İlk yarı Eskişehirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Boluspor hızlı başladı. Skora eşitliği getirmek isteyen takımımız 60. Dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan frikik kazandı. Frikikten orta açan ekibimiz Eskişehirspor kalecisinin topu havada yakalayıp erken davranması sonucu kontra atağa yakalandı. Eskişehirspor santraforunun önünde kalan top kalecimizi avlayarak filelerle buluştu. Farkın ikiye çıkmasının ardından Boluspor ataklarını sıklaştırarak rakip sahada oyun kurmaya çalıştı. Yine Boluspor’un bir atağında kaptırılan top kontra atağa sebep oldu. Defansın arkasına çok iyi bir şekilde sarkan Eskişehirspor santrforu kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta top tam çizgideyken Boluspordefansı müdahale ederek topu uzaklaştırdı. 89. Dakikada Boluspor’un sağ kanattan geliştirdiği atağı kesmek için sert müdahalede bulunan 5 Numaralı Eskişehirspor oyuncusu çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hakem ikinci yarıyı 90 dakikalık sürenin dolmasının ardından uzatma vermeden tamamladı. Maçı Eskişehirspor takımı 2-0’lık skorla kazandı.

Hakemler: Sinan Yılgündüz ( Baş Hakem)** Umut Kılıç ( 1. Yardımcı Hakem)** Batuhan Topçu (3. Yardımcı Hakem)** Yağmur Vural ( 4. Yardımcı Hakem)

Boluspor İlk 11:** Cengizhan, ** Mert Meriç, ** Alper, ** Kazım Taha, ** Selim Vera, ** Hakan, ** Ömer Faruk, ** Kayra Emir, ** Yusuf Efe, ** Ahmet Talha, ** Furkan

Eskişehirspor İlk 11: ** Davut, ** Emrah, **Muhammet Yahya, ** Furkan, ** Boran, ** Semih, ** Hasan, ** Tezcan, ** Tolga, ** Ferkan, ** Enes

Goller: 28. Dakika Semih (Penaltı), 60. Dakikada Hasan ( Eskişehirspor)