Bolu'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'da, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla yüzme havuzu ve halı sahalar sokağa çıkma tedbirlerine aykırı olmamak şartıyla açıldı.

Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde uygulanacak tedbirlerle ilgili Vali Ahmet Ümit başkanlığında İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonunda uzun zamandır kapalı olan yüzme havuzu ve spor salonlarının yeniden açıldığı duyuruldu. Kararlarla ilgili açıklamada, "Sokağa çıkma tedbirlerine aykırı olmamak, girişlerde HES kodu kullanılması, seyirci, refakatçi, misafir alınmaması ve tüm tedbirlere uyulması kaydıyla halı saha ve yüzme havuzları 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilir" denildi.