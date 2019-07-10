Haber: Esra Öztürk

Tamer Tuna, ilk planlamaya göre 7 oyuncu transfer etmeyi düşündüklerini, bunların içinde genç yetenekli isimlerin de olacağını, şu anda santrfor, stoper, sol bek ve orta saha mevkilerinde görüştükleri iyi oyuncular bulunduğunu ifade etti. Görüşmelerin iyi bir aşamada olduğunu anlatan Tuna, "Birkaç güne sonuç alacağımız ya da Bolu'daki kampa dahil olacak oyuncular olacak." dedi. Tuna, sezonu bitirdikleri kadroyla yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "İçinde bulunduğumuz durumun tespitini çok iyi yaptık. Geçen yıl neler yaşadık bunun tespitini ve teşhislerini ortaya koyduk. Şimdi sezona başlarken hem taraftarımızı memnun edecek hem de Türkiye gerçeklerini göz önüne alarak yapacağımız bir planlama var. Bu konuda iyi adımlar atıyoruz."

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 12:25