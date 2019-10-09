Bolu deplasmanda kayıp

Haber: Aysun Beykoz

Sezona istediği gibi başlayamayan ve milli araya Balıkesirspor yenilgisiyle giren Boluspor'da moraller bozuldu. 7 hafta sonunda 2 puanı bulunan Boluspor, milli araya küme düşme potasının tam içinde girdi. Bu sezon hiç galibiyet alamayan Boluspor, dış sahada sadece 1 puan alabildi. Bu sezon 4 lig maçını deplasmanda oynayan Boluspor, bu karşılaşmalardan 1 puan çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip, Osmanlıspor’a 2-1, BB. Erzurumspor'a 1-0 kaybederken, Balıkesirspor'a ise 3-2’lik skorla boyun eğdi. Temsilcimiz bu sezon dış sahada tek puanını Ümraniyespor'dan çıkardı. Boluspor maçı uzun süre önde götürmüş uzatma anlarında yediği golle 1 puana razı olmuştu. Öte yandan TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Giresunspor deplasmanda puan alamazken Altınordu, Boluspor ve Adanaspor ise dış sahada 1 puan alabildi.