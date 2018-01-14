Haber: Gönül Olutürk
14 Burda Basın Günleri kapsamında açılan standın açılışını Başkan Necip Çarıkcı ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yaptı. Boluspor Lisanslı ürünlerinin satıldığı, Boluspor Dergisi aboneliğinin yapıldığı stant 13 Ocak – 14 Ocak tarihleri arasında stanttaki yeri aldı. Boluspor lisanslı ürünleri; forma, eşofman, bere, atkı ve çocuk ürünleri de satışa sunuldu. Ayrıca, Milli piyango idaresi ile düzenlenen ve 28 Şubat’ta çekilişi yapılacak olan Boluspor Piyangosu bilet satışları da bu etkinlik kapsamında gerçekleştirildi.
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