Bolu Derneği Adalı’yı Destekledi

Haber: Volkan Yılmaz

Beşiktaş Kulübü’nün 34.başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. 7.5 yıl süren Fikret Orman döneminin ardından gerçekleşen kongreye Bolu Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu tam kadro katılarak 3 adaydan Serdal Adalı’yı destekledi. Bolu dernek yönetimi seçimden bir gün önce Serdal Adalı’nın Conrad Otel’deki daveti ve tanıtımına katıldı. Heyet kongre gününde ise BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde oy kullandı. Dernek yönetimi oy kullandıktan sonra Bolu’ya dönerek Boluspor-Giresunspor maçını izledi. Genel kurulda Ahmet Nur Çebi, 20 sandığın tamamında oyların çoğunu alarak Beşiktaş’ın 34. başkanı oldu. Kullanılan 8547 oyun 5009’unu alarak en yakın rakibi Serdal Adalı’ya 2026 oy farkı atan Ahmet Nur Çebi rakiplerine büyük üstünlük sağladı. 20 sandığın tamamında rakiplerini geride bırakan Çebi, oy sayımının ardından tebrikleri kabul etti. Çebi’nin rakiplerinden Serdal Adalı toplam 2983 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı. 18 oy ise geçersiz sayıldı.