BOLU DIŞINDA AÇILAN İLK SPOR OKULU

Haber: Esra Öztürk

Önceki gün gerçekleşen Boluspor Okulları tesisinin açılışına Boluspor başkanı Necip Çarıkçı, Düzcespor başkanı Özgür Sağlam ve Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Karacaspor teknik direktörü Salih Albayrak katıldı. Kurdele kesiminden sonra Boluspor başkanı Necip Çarıkçı konuklara hitaben bir konuşma yaptı. Bu tesis Bolu il sınırları dışında ilk açılan Boluspor okuludur diyerek söze başlayan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı tesisin Düzcespor’a,Boluspor’a ve Düzceli gençlere çok şeyler kazandıracak dedikten sonra konuşmasına şöyle devam etti: “Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Buluspor 1965 yılında kurulan bir kulübümüz. Bugün ilk defa Bolu şehri dışında Düzce de Boluspor Spor Okulunu açmaktan mutlu ve gururluyuz. İnşallah buradan çıkacak gençlerimizde Türk futboluna ismini yazdıracak.” Boluspor olarak 8 branşta faaliyet gösterdiklerini açıklayan Çarıkçı A milli takıma giden oyuncularım var dedikten sonra konuşmasına devam ederek, “ Biraz da Boluspor’dan bahsedeyim. Bolusporumuzun alt yapı ve üst yapı tesisleri var. 8 branşta U-12’den U-21’e kadar mücadele ediyoruz. U-19’da da lideriz, Altınordu ikinci sırada, U-21’de birinciyiz Altınordu 2. Sırada. Baktığımız zaman Boluspor alt yapısı büyük ivme kazanmış durumda. 15 yaşında Sakarya’dan aldığımız Emre Kılınç şu anda milli takımda, 15 yaşında 22 yaşında Sivasspor’a verdik. Şuanda da milli takıma yükselmiş durumda. Bu sene de Umut Meraş isimli oyuncumuzu Bursaspor’a verdik. O da inşallah en yakında A Milli takıma yükselecek. Şuan kendisini Fransız takımları takip ediyor. Bu anlamda bu tesisimizin okulumuzun hem Düzce’ye hem de Bolu’ya hayırlı olsun diyorum” dedi.