Haber: Aysun Beykoz
Ligde 19.hafta oynanacak olan maçların yayın akışı şöyle:
27 Ocak Cuma
18.00: Balıkesirspor-Giresunspor (TRT Spor)
28 Ocak Cumartesi
13.00: Denizlispor-A.Demirspor (TRT Spor)
18.00: G.Antep BŞB-Bandırmaspor (TRT Spor)
29 Ocak Pazar
13.00: Boluspor-Elazığspor (TRT Spor)
14.30: Manisaspor-Ümraniyespor (TRT Avaz)
16.00: Samsunspor-E.Y.Malatyaspor (TRT Avaz)
16.00: M.İdmanyurdu-Sivasspor (TRT Türk)
18.30: Altınorduspor-Göztepespor (TRT Spor)
30 Aralık Pazartesi
18.30: Ş.Urfaspor-Eskişehirspor (TRT Spor)
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