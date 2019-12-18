Bolu En Az Kazananlardan

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu ekibi 8 galibiyetle Erzurumspor ve Bursaspor, 7 galibiyetle Akhisarspor, Ümraniyespor ve Menemenspor ekipleri takip etti. Ligde en az sayıda maç kazanan ekipler ise 1 galibiyetle Adanaspor, 2 galibiyetle Boluspor, 3 galibiyetle Altınordu ekipleri oldu.

BERABERLİK EN’LERİ

15 maç sonunda ligde en fazla berabere kalan ekip 7 beraberlikle Keçiörengücü olurken, bu ekibi beraberlik çokluğu bakımından 6 maçla İstanbulspor, Adanaspor ve Adana Demirspor, 5 beraberlikle Akhisarspor, Karagümrük, Balıkesirspor, Altay, Altınordu ve Boluspor ekipleri takip etti. Erzurumspor 15 maçının 3’ünü beraberlikle tamamlarken, Eskişehirspor ve Osmanlıspor 2 maçla en az beraberliği bulunan takımlar olarak kaydedildi.

YENİLGİ EN’LERİ

TFF 1’inci ligde en az yenilgi alan takım biri Erzurumspor karşısında olmak üzere 2 maçını kaybeden Hatayspor oldu. Bu ekibi 3 yenilgi ile Akhisarspor ve Keçiörengücü izledi. Eskişehirspor ve Osmanlıspor 9 maçla ligin en fazla yenilgi gören 2 takımı olarak öne çıkarken, Boluspor ve Adanaspor 8 maç kaybetti.

LİGİN EN GOLCÜ EKİPLERİ

Ligin en golcü takımları attıkları 25 golle Ümraniyespor ve İstanbulspor olarak aktarıldı. Lider Hatayspor ve Bursaspor attıkları 22 golle bu iki ekibi izlerken, Akhisarspor ve Eskişehirspor attıkları 21 golle ligin en golcü ekipleri arasına girdiler. Ligin en az gol atan ekibi ise 12 golle Keçiörengücü olarak kaydedildi. Ligin kalesinde en fazla gol gören ekibi 28 golle Eskişehirspor olarak belirlendi.

ERZURUMSPOR YİNE LİDER

Erzurumspor iç saha maçları puan sıralamasında liderliğini sürdürdü. 8 iç saha maçının 6’sını kazanan, 2’sinde de berabere kalan ekip 20 puan topladı. ikinci hatayspor ise iç sahada 6 maç kazandı, bir maçını beraberlikle tamamlayarak 19 puanla ikinci sırayı aldı. Erzurum içsahada 13 gol atarken, Hatayspor 11 gol kaydetti. Erzurumspor kalesinde 4 gol görürken, Hatayspor 3 golü ağlarında buldu.

İÇ SAHA SIRALAMASI

TFF 1’inci Lig iç saha puan sıralamasında 18 puanlı Ümraniyespor 3, 17 puanlı takımlardan Balıkesirspor 4, Akhisarspor 5, Keçiörengücü ise 6’ıncı sırayı aldı. Bursaspor ise 16 puanla 7’inci sırada kaldı. 15 maçlık süreçte Erzurumspor, Ümraniye, Balıkesirspor ve Keçiörengücü 8, Hatayspor ve Akhisarspor ise 7 iç saha maçı oynadı.

İÇ SAHA EN’LERİ

Erzurumspor, Hatayspor, Ümraniyespor ve Akhisarspor iç sahada yenilmeyen 4 takım olarak sıralandı. Sahasında en az beraberliği bulunan 3 ekip 1 maçla Hatayspor, Bursaspor ve Eskişehirspor oldu. Evlerindeki maçta en fazla yenilen ekipler ise 3’er yenilgi ile Eskişehirspor, Menemenspor, Karagümrük, Boluspor ve Altay ekipleri olarak kaydedildi. İç sahada en golcü ekip 16 golle Ümraniyespor olurken, bu ekibi 14 golle İstanbulspor, 13 golle Erzurumspor ve Akhisarspor izledi.