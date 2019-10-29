Bolu En Çok Yenilenlerden

Haber: Volkan Yılmaz

GENEL SIRALAMA GALİBİYET EN’LERİ

9 haftalık süreçte en fazla galibiyet alan ekip 6 maçla Bursaspor oldu. Bu takımı 5 galibiyetle Hatay Ümraniyespor, Balıkesirspor ve Akhisar izledi. Puan silme cezası bulunan Eskişehirspor 1 galibiyetine rağmen eksi 5 puanda kaldı.

GENEL SIRALAMA BERABERLİK EN’LERİ

1’inci Ligde en fazla beraberlik alan ekipler 5 maçla Keçiörengücü, Adana Demirspor ve İstanbulspor oldu. Bursaspor beraberliği bulunmayan tek takım olarak lige devam ediyor.

GENEL SIRALAMA YENİLGİ EN’LERİ

TFF 1’inci ligde en fazla sayıda yenilgi alan ekip 9 maçta 7 mağlubiyetle Eskişehirspor olurken, bu ekibi 6 yenilgi ile Altınordu,5 yenilgiyle Boluspor, Giresunspor izledi. Keçiörengücü ve Karagümrük ise 1 yenilgi ile ligin en az mağlubiyete uğrayan ekipleri olarak kaydedildi.

EN GOLCÜ EKİPLER

TFF 1’inci ligin en golcü ekibi 9 maçta 18 golle Ümraniyespor oldu. Bu takımı 15 golle Bursaspor Karagümrükspor ve İstanbulspor izledi. Ligin kalesinde en fazla gol gören ekibi 19 golle Eskişehirspor oldu, bu ekibi 17 golle Altıorduspor takip etti.

İÇ SAHA PUAN SIRALAMASI

TFF 1’inci Ligde iç saha maçları puan sıralamasında 12 puanla Balıkesirspor ve Bursaspor ilk sırayı aldı. Bu ekipleri 10 puanla Ümraniyespor, Akhisarspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Keçiörengücü ekipleri takip etti. Sahasında galibiyete hasret kalan Menemenspor ise iç saha puan sıralamasının sonunda yer aldı.

İÇ SAHA GALİBİYET EN’LERİ

İç saha maçlarında en fazla sayıda galibiyet alan ekipler 5 maçla Balıkesirspor oldu. Bu takımı 4 galibiyetle Ümraniyespor, Erzurumspor ve Bursaspor takip etti. İç sahada en fazla beraberlik alan ekipler 3 maçla Adanaspor ve İstanbulspor olarak belirlendi.

İÇ SAHA BERABERLİK EN’LERİ

Balıkesirspor ve Bursaspor ekipleri ise sahalarında beraberlikleri bulunmayan 2 takım olarak açıklandı. İç sahada en fazla gol atan ekipler 13 golle Ümraniyespor, 12 golle Balıkesirspor oldu. Sahasında en az gol kaydeden ekip ise 1 golle Menemenspor olarak belirlendi.

DIŞ SAHA PUAN SIRALAMASI

Dış saha maçları puan sıralamasında 10 puanla Ekol Göz Menemenspor oldu. Deplasman maçlarında en fazla galibiyeti bulunan ekip 3 maçla Menemenspor olurker; Erzurumspor, Keçiörengücü, Adana Demirspor, Adanaspor, Boluspor, Altınordu, Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Giresunspor ekipleri deplasmanda galibiyete hasret takımlar olarak kaydedildi.

DIŞ SAHA GOL EN’LERİ

Altay 4 deplasman maçında kaydettiği 10 golle TFF 1’inci ligin deplasmanda en golcü ekibi olurken, Altınordu ve Erzurumspor 1 golle deplasman maçlarında en az gol atan 2 ekip olarak aktarıldı. Dış sahada en fazla sayıda golü ağlarında gören ekipler 13 golle Eskişehirspor oldu.