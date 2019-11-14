Bolu En İyi, Bursa En Kötü!

Haber: Volkan Yılmaz

Son 4 maçta 8 puan yapan Boluspor, Bursaspor maçının 2.yarısında müthiş bir oyun sergileyerek rakibini tam anlamıyla sahadan sildi. Taktik ve performans anlamında büyük bir düşüş içine giren Bursaspor'da en büyük sorumlu teknik direktör Yalçın Koşukavak gösterilirken, takımın kötü futbolu rakamlara da yansıdı. Boluspor maçında Bursasporlu futbolcular tam anlamıyla sınıfta kaldı.

Sezonun en kötüsü!

Boluspor'la deplasmanda berabere kalan Bursaspor 2 haftada 4 puan kaybederken sezonun da en kötü futbolunu sahaya yansıttı. Büyük bir form düşüklüğü içine giren teknik direktör Yalçın Koşukavak ve futbolcular ilerleyen haftalarda zirve yarışını etkileyecek boyutta puan kaybetti. Milli maç nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanacak Keçiörengücü maçı Yeşil Beyazlı camiada Yalçın Koşukavak için dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bursaspor'un Boluspor karşısında sergilediği kötü futbol rakamlara da yansıdı.

Bolu Büyük Çıkışta

Yeşil Beyazlılar topla oynamada geride kalan tüm maçların en kötü performansını sergiledi. Bursaspor yüzde 39'luk oranla tüm maçların en düşük seviyesine imzasını attı. Pas oyunu yapmak isteyen ancak bunda da başarılı olamayan Bursaspor 90 dakika boyunca sadece 270 başarılı paslaşma yapabildi. Bursaspor deplasmanda Altay'a 2-1 kaybedilen maçtan bu yana oynadığı 4 lig maçında da 400 başarılı pas sayısına yaklaşamadı. Bursaspor'un rakibi Boluspor ise kısıtlı kadrosuyla pazar günkü maçta sezonun en iyi yüzdelerine ulaştı.