Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren maçlar sonunda temsilcimizi Bolu takımı tüm rakiplerini farklı skorlarla yenerek finallere şampiyon olarak katılma hakkını kazandı. Temsilcimiz ilk gün oynadığı maçta Rize ekibini 22-16 yenerek yarı finallere hızlı başladı. Ekibimiz 2.günde de Karabük'ün farklı skorla geçerek gücünü gösterdi: 19-13. Bolu ekibi son gün maçında yine harika bir performansla bu kez Ardahan'ı farklı yenerek 3'te 3 yaptı ve finallere namağlup şampiyon olarak katılma hakkı kazandı: 22-17. Mücadeleler sonunda ekibimiz düzenlenen törenin ardından toplu fotoğraf çektirdi.