Bolu-Es-Es Bein Connect’te

Haber: C.Kutay Aykan

Yayıncı kuruluş tüm maçları internet aboneliği de bulunan üyelere net üzerinden yayınlayacak. 17 ve 18 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların naklen yayın programı şöyle;

17 Mayıs Cuma

16:30 Altay-Birevim Elazığspor (Bein Connect)

16:30 Boluspor-Eskişehirspor (Bein Connect)

16:30 Balıkesirspor Baltok-Hatayspor (Bein Connect)

16:30 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor (Bein Connect)

18 Mayıs Cumartesi

16:30 İstanbulspor A.Ş.-Abalı Denizlispor (Bein Connect)

16:30 Giresunspor-Altınordu A.Ş. (Bein Connect)

16:30 Kardemir Karabükspor-Gazişehir GFK (Bein Connect)

16:30 Adanaspor A.Ş.-Osmanlıspor FK (Bein Connect)

16:30 Gençlerbirliği-Adana Demirspor (Bein Connect)

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2019, 16:20