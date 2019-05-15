Bolu-Es-Es Bein Connect’te

2018 -2019 Spor Toto 1. Lig 34. hafta naklen yayın programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Boluspor-Eskişehirspor maçı Bein Connect’ten yayınlanacak.

Bolu-Es-Es Bein Connect’te

Haber: C.Kutay Aykan

Yayıncı kuruluş tüm maçları internet aboneliği de bulunan üyelere net üzerinden yayınlayacak. 17 ve 18 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların naklen yayın programı şöyle;

17 Mayıs Cuma

16:30 Altay-Birevim Elazığspor (Bein Connect)  

16:30 Boluspor-Eskişehirspor (Bein Connect)                    

16:30 Balıkesirspor Baltok-Hatayspor (Bein Connect)                    

16:30 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor (Bein Connect)                  

18 Mayıs Cumartesi

16:30 İstanbulspor A.Ş.-Abalı Denizlispor (Bein Connect)                            

16:30 Giresunspor-Altınordu A.Ş. (Bein Connect)                           

16:30 Kardemir Karabükspor-Gazişehir GFK (Bein Connect)                      

16:30 Adanaspor A.Ş.-Osmanlıspor FK (Bein Connect)  

16:30 Gençlerbirliği-Adana Demirspor (Bein Connect)  

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2019, 16:20
Esra Öztürk

Esra Öztürk

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