BOLU FB GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Bolu Fenerbahçeliler Derneği her yıl gelenek haline getirdiği toplu forma alımı bu Pazar günü 14.00-15.00 saatleri arasında HighWay’de olacak.

BOLU FB GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Haber: Okay Özcan

Bolu Fenerbahçeliler Derneği her yıl gelenek haline getirdiği toplu forma alımı bu sene de devam ediyor. 11 Temmuz Pazar günü  14.00-15.00 saatleri arasında HighWayFeneriummağazasında olacak. Bolu Fenerbahçeliler Derneği’nden yapılan açıklamada, “BoluFenerbahçelilerDerneğiolarakher yıl geleneksel olarakdüzenlediğimiz topluformaalmaetkinliğimiz 11 TemmuzPazargünüsaat 14.00-15.00 saatleriarasındaHighWayFenerium mağazamızda yapılacaktır.Gerekli izinler alınabilirse Ulusal medyadaki spor yazarlarımız, VitorPereira hocamız ve futbolcularımızın da katılacağı etkinliğe tüm Bolulu Fenerbahçeli taraftarlarımızı takımımıza destek olmak adına bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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