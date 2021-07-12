Bolu Fenerbahçelilerden tam destek

Fenerbahçe'nin 2021/2022 futbol sezonundan itibaren giyeceği iç saha ve dış saha formalarının satılmaya başlamasıyla birlikte Bolu'da faaliyet gösteren Fenerbahçeliler Derneği üyeleri de hemen harekete geçti.

Bolu Fenerbahçelilerden tam destek

Haber: Okay Özcan

Yeni sezon formalarının satışa çıkmasıyla birlikte vakit kaybetmeden HighWay Outlet Fenerium mağazasına gelen Bolu Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin her biri Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaları satın alarak hem maddi olarak takımlarına destek oldular. Hem de takımlarına olan manevi bağlılıklarını bir kez daha göstermiş oldular. Bolu Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, alışverişlerinin ardından HighWay Fenerium mağazası önünde hep birlikte hatıra fotoğraf çektirerek alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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