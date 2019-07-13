Bolu Fener’e Teslim: 0-2

Yeni transferleri ile taraftarları heyecanlandıran ve yeni sezonda oldukça iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de önemli isimler yok

Fenerbahçe'nin Boluspor maçında kadroda olmayan isimlerden bazıları: Altay Bayındır, Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Isla, Elif Elmas, Emre Belözoğlu, Dirar, Zajc, Garry Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi, Frey.

Taraftarlarda coşkulu karşılama

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19:00'da başlayan maç öncesinde sarı-lacivertli kafile stada ulaştı. Takımlarını karşılamak için stat girişinde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolculara tezahüratlarda bulundu.

Maçtan Önemli Anlar

GOL | Mücadelenin 9. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Golü atan isim Victor Moses oldu. Abdülcebrail soldan son çizgiye inip ortaladı. Moses ceza sahasında tek vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

PENALTI VE GOL | Maçta dakikalar 65'i gösterdiğinde Fenerbahçe, Barış Alıcı’nın defansın arkasına attığı harika pas sonrası Yusuf Mert Tunç’un düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan ikinci yarının başarılı ismi Tolga Ciğerci topu ağlara yolladı ve Fenerbahçe farkı 2-0'a getirdi.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Ali Etlikçi, Taygun Tasal, Gürel Uzuner

Boluspor: Sabri Can, Hayrullah Bilazer, Dimov, Burak Bekaroğlu, Mutlu, Umut Gündoğan, Burak Aslan, Erkan Süer, Yasin Dülger, Furkan Demir, Batuhan Altıntaş

Fenerbahçe: Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Allahyar Sayyadmanesh.