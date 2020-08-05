Bolu, futbol takımlarını ağırlamaya hazır

Spor turizmi alanındaki yatırımlarla adını duyuran Bolu, modern tesisleri ve antrenman sahalarıyla yerli ve yabancı futbol kulüplerinin kampları için hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig Devi G.Saray 12 Ağustos’ta Koru Otel’de kampa girecek.

Bolu, futbol takımlarını ağırlamaya hazır

Haber: Erdal Tanrıverdi

Süper Ligden Sivasspor ve Alanyaspor’un Bolu kampı kesinleşti. 1.Ligden Samsunspor Bolu’da kampa giren ilk takım oldu. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, yaklaşık 200 göl ve göleti, serin ve temiz havası ile son yıllarda takımların gözde kamp yeri haline gelen Bolu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kentteki otellerle görüşmeye başlayan yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlamak için gün sayıyor. Kamp sezonu öncesi Gerede, Bolu Dağı, Abant yolu, Karacasu ve merkezde bulunan, bakım ve onarım işlemleri tamamlanan tesisler, 18 antrenman sahasıyla bu haftadan itibaren yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlayacak. 2018- 2019 futbol sezonu öncesi Azerbaycan, Ukrayna, Romanya, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İran'dan takımlar, bölgedeki tesislerde rezervasyonlarını yaptırdı. Ayrıca Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den çok sayıda takımın da burada kamp yapması planlanıyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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