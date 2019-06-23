Bolu, futbol takımlarını ağırlamaya hazır

Haber: Gönül Olutürk

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, yaklaşık 200 göl ve göleti, serin ve temiz havası ile son yıllarda takımların gözde kamp yeri haline gelen Bolu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kentteki otellerle görüşmeye başlayan yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlamak için gün sayıyor. Kamp sezonu öncesi Gerede, Bolu Dağı, Abant yolu, Karacasu ve merkezde bulunan, bakım ve onarım işlemleri tamamlanan tesisler, 18 antrenman sahasıyla 1 Temmuz'dan itibaren yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlayacak. 2019-2020 futbol sezonu öncesi Azerbaycan, Ukrayna, Romanya, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İran’dan takımlar, bölgedeki tesislerde rezervasyonlarını yaptırdı. Ayrıca Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1.Lig, TFF 2.Lig ve TFF 3.Ligle birlikte BAL liginden çok sayıda takım Bolu’da kamp yapacak.