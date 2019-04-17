Bolu-Gazişehir Bein Max 1’de

Haber: Gönül Olutürk
Alınan bilgiye göre 30.hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:
19 Nisan Cuma
19.00: B.Elazığspor-Osmanlıspor FK: Bein Max 1
20 Nisan Cumartesi
14.00: Giresunspor-Abalı Denizlispor: Bein Max 1
14.00: Ümraniyespor-Eskişehirspor: Bein Max 2
19.30: Gençlerbirliği-İstanbulspor A.Ş.: Bein Max 1
21 Nisan Pazar
14.00: Boluspor-Gazişehir GFK: Bein Max 1
16.30: Altay-Hatayspor: Bein Max 2
16.30: Afjet Afyonspor-Altınordu A.Ş.: Bein Max 1
19.30: Adanaspor A.Ş.-A.Demirspor: Bein Max 1
22 Nisan Pazartesi
19.00: Balıkesirspor B.-K.Karabükspor: Bein Max 1