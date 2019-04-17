Bolu-Gazişehir Bein Max 1’de

Spor Toto 1.Ligde 30.haftanın naklen yayın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Boluspor-Gazişehir GFK maçı Bein Max 1’den yayınlanacak.

Bolu-Gazişehir Bein Max 1’de

Haber: Gönül Olutürk

Alınan bilgiye göre 30.hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:

19 Nisan Cuma

19.00: B.Elazığspor-Osmanlıspor FK: Bein Max 1

20 Nisan Cumartesi

14.00: Giresunspor-Abalı Denizlispor: Bein Max 1           

14.00: Ümraniyespor-Eskişehirspor: Bein Max 2              

19.30: Gençlerbirliği-İstanbulspor A.Ş.: Bein Max 1        

21 Nisan Pazar

14.00: Boluspor-Gazişehir GFK: Bein Max 1        

16.30: Altay-Hatayspor: Bein Max 2       

16.30: Afjet Afyonspor-Altınordu A.Ş.: Bein Max 1         

19.30: Adanaspor A.Ş.-A.Demirspor: Bein Max 1             

22 Nisan Pazartesi

19.00: Balıkesirspor B.-K.Karabükspor: Bein Max 1

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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