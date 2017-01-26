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26 Ocak 2017 Perşembe
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    • Bolu Gelişim taraftarı üzdü

    Coca Coca Gelişim Ligleri 3. Bölge A Gruplarında mücadele eden Bolu Gelişim takımları bu hafta aldığı puanlarla taraftarları üzdü. Bolu Gelişim takımları, Gelişim Liginin 21. haftasında Osmanlıspor Gelişim takımlarıyla karşılaştı.

    26 Ocak 2017 Perşembe 10:00
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    Bolu Gelişim taraftarı üzdü

    Haber: Erdal TANRIVERDİ

    Coca Coca Gelişim Ligleri 3. Bölge A Gruplarında mücadele eden Bolu Gelişim takımları bu hafta aldığı puanlarla taraftarları üzdü. Bolu Gelişim takımları, Gelişim Liginin 21. haftasında Osmanlıspor Gelişim takımlarıyla karşılaştı. Bolu Gelişim takımları çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.  Bolu Gelişim takımları çıktığı 5 maçtan sadece 5 puan toplaya bildiler.

    U-14 evinde ağır yara aldı

    Boluspor U - 14 takımı sahasında Osmanlıspor U - 14 Futbol Kulübünü ağırladı. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Osmanlıspor 4-1 kazandı. Osmanlıspor U – 14 takımının gollerini Mert Tunç, Sedat Yılmaz, Umutcan Yakuş, ve Ali Kemal Kaya’dan geldi. Boluspor U-14 takımının tek golü Safa Akfidan’dan geldi. Osmanlıspor U – 14 takımı bu galibiyetle 42 puanla 4. Sırada yer alıyor. Boluspor U-14 takımı ise 31 puanla 6. sırada kaldı. Boluspor U-14 takımı Gelişim U-14 liginin 22. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü MKEN Ankaragücü’ne konuk olacak.

    U-15’lerde yenen çıkmadı

    Boluspor U – 15 takımı, Gelişim U-15 Liginin 21. haftasında Osmanlıspor takımını sahasında ağırladı. Karaçayırda oynanan mücadelede iki takımda birer puanla ayrıldı. Oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi. İki takımında etkili olduğu maçta Boluspor U-15 takımının golünü dakika 73te Eren Saygın kaydetti. Osmanlıspor U-15 Futbol Kulübünün golünü dakika 75te Yiğit Kotan’dan geldi. Boluspor U -14 takımı 36 puanla 3. sırada yer aldı. Osmanlıspor U-15 takımı 35 puanla 4. sırada kaldı. Boluspor U – 15 takımı Gelişim U-15 liginin 22. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü MKEN Ankaragücü’ne konuk olacak.

    U-16 takımı 1 puanla ayrıldı

    Boluspor U – 16 takımı Gelişim U 16 Liginin 21. haftasında Osmanlıspor U-16 takımına konuk oldu. Gölbaşı Mogan Sahasında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Oynanan zorlu karşılaşmada Boluspor U 16 takımının golünü dakika 40ta Oğuz Ketir tarafından geldi. Osmanlıspor’un golünü dakika 22de Doğukan Efeden geldi. Boluspor U -16 takımı 35 puanla 5. sırada yer aldı. Osmanlıspor U-15 takımı 36 puanla 2. sırada kaldı. Boluspor U – 16 takımı Gelişim U-16 liginin 22. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü MKEN Ankaragücü’ne konuk edecek.

    U-17 takımı Osmanlıdan mağlup ayrıldı

    Boluspor U – 17 takımı Gelişim U 17 Liginin 21. haftasında Osmanlıspor U-17 takımına konuk oldu. Boluspor U-17 takımı Gölbaşı Mogan Sahasında oynanan mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı. Oynanan karşılaşmada Osmanlıspor U - 17 takımının gollerini dakika 17de Batuhan Arda Özdemir ve dakika 46da Asil Yamandan geldi.. Osmanlıspor U-15 takımı bu galibiyetle puanını 27ye çıkararak 4. Sıraya yükseldi. Boluspor U -17 takımı 26 puanla 5. sırada kaldı.

    Boluspor U – 17 takımı Gelişim U-17 liginin 22. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü MKEN Ankaragücü’ne konuk edecek.

    U – 19 takımı yüzümüzü güldürdü

    Boluspor U – 19 takımı Gelişim U 19 Liginin 21. haftasında Osmanlıspor U-19 takımını sahasında konuk etti. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor U-19, 5-1 kazanmayı başardı. Oynanan mücadelede Boluspor U-19 takımının gollerini Kutay Aydın, Özgür Kazar(3), Efe Köpür attı. Osmanlıspor’un tek golü ise Şevket Ayan’dan geldi. Bu galibiyetle Boluspor U-19 takımı puanını 45e çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Osmanlıspor ise 27 puanda kalarak 5. sıraya geriledi. Boluspor U – 19 takımı Gelişim U-19 liginin 22. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü MKEN Ankaragücü’ne konuk olacak.

     

    Anahtar Kelimeler: Coca, Coca, Gelişim, Ligleri, 3.

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