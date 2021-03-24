Bolu Gençlik, Erdoğdu’yu ezdi geçti 12-0

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Gençlik Spor Merkezi Bayan Çim Hokeyi takımımız Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2020-2021 sezonu ilk maçında Erdoğdu Spor Kulübü 12-0 mağlup ederek turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.

Salon : Alanya Atatürk

Hakemler: Faruk Kocaman, Ali Demircan

Bolu Gençlik ve Spor Merkezi: Hayrunnisa, Ece, Sudenas, Beyza, Şevval, Aslı, İrem, Eda, Eylül, Ceren

Antrenörler: Turgut Çıpan, Ercan Aybatan

Erdoğdu SK Derneği: Merve, Melike, Duygu, Yağmur, Zeynep, Eftelya,Bağdat

Antrenör: Ebru Emirzeoğlu