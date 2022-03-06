Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü Türkiye Şampiyonasında!



Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Hokey Federasyonu, U-16 Salon Hokey Bölgesel Lig müsabakaları, Hendek Yeni Kapalı Spor Salonunda oynanan son gün karşılaşmaları ile sona erdi. Hendek’te düzenlenen U-16 Salon Hokey Bölgesel Lig müsabakalarında bugün oynanan son iki karşılaşmanın sonuçlarına göre 21-25 Mart 2022 Hendek’te yapılacak finallere katılacak olan takımlar belli oldu.

Barak Spor Kulübü Derneği:8

KartepeKubulay Okul Spor Kulübü:1

Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü:1

KartepeBelediyespor Kulübü:9

Hendek’te yapılacak olan finallere katılacak olan takımlar;

KIZLAR

Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü

ERKEKLER

KartepeBelediyespor Kulübü

Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü

Antrenör Turgut Çırpan’ın önderliğinde Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübünde olan Bolulu genç sporcuların isimleri şu şekilde:

KIZ SPORCULAR

Melike Bayram, Aslı Aydemir, Eylül TuanaCindık, Gamze Sakın, İlayda Taşkın, Ceylin Ucur.

ERKEK TAKIM İSE

Kerim Tuna Baykuş, Arda Ege Yeşil, Taha Taş, Berkay İsnik, Mehmet Ali Sarıkaya, Samet Mert Dura,Batuhan Narlı, Faruk Demirel, Yağız Bayram, Yusuf Hamza Şahin, Abidin Anıl Özçelik, Arda Öztürk, Umut Sarıaslan.