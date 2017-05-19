Haber: Esra Öztürk

Ankara ATO Congresium'da 81 ilden gelen Gençlik Merkezleri’nin yanı sıra Bolu Gençlik Merkezinin standında sergilediği el emeği göz nuru eserler ve performansları görülmeye değerdi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ,Müsteşar Faruk Özçelik Gençlik Merkezi günlerinde Bolu standını ziyaret etti. Bakana Bolu’da Resim öğretmeni Şenol Karakaya tarafından yapılan tablo takdim edildi. Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü ile Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat Gençlik Merkezi günlerinde Bolu standını ziyaret ettiler. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem “Başta sayın bakanımız olmak üzere tüm ziyaretçilerimize şükranlarımı sunarım. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim” dedi.