Haber: Aysun Beykoz

Zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar’ın en büyük silahı son haftaların formda ismi Rydell Poepon... Normal sezonu 20 golle tamamlayarak Yarenler’in skor yükünü çeken Hollandalı forvet, Play-Off’a da özel hazırlanıyor. “Benim işim gol atmak” diyen başarılı oyuncu, “Göztepe’ye karşı da formumu sürdürüp takımımın finale çıkmasını sağlamak istiyorum” sözlerini sarf etti. Boluspor’da cezası biten takımın bir diğer yıldız ismi Santos’un dönmesi de camiayı sevindiren bir diğer önemli etken.