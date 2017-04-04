Haber: Aysun Beykoz
Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre ligde 27.hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:
7 Nisan Cuma
18.30: Boluspor-Göztepespor (TRT Spor)
8 Nisan Cumartesi
13.00: Altınorduspor-Gaziantep BŞB (TRT Spor)
16.00: Şanlıurfaspor-Samsunspor (TRT Avaz)
18.30: Eskişehirspor-A.Demirspor (TRT Spor)
9 Nisan Pazar
13.00: Ümraniyespor-E.Y.Malatyaspor (TRT Spor)
13.00: Giresunspor-Bandırmaspor (TRT Avaz)
16.00: Manisaspor-M.İdmanyurdu (TRT Avaz)
18.30: Balıkesirspor-Denizlispor (TRT Spor)
11 Nisan Pazartesi
18.30: Elazığspor-Sivasspor (TRT Spor)
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