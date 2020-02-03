Bolu Grup Maçlarında Ev Sahibi

Haber: C.Kutay Aykan

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Voleybol Küçükler Kategorisi Grup Yarışmaları Açıklamaları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınlandı. Yarışmalar 07 - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında 9 grup merkezinde yapılacak. Bu merkezlerden birinin de Bolu olduğu açıklandı. Müsabakaların teknik toplantı ve kura çekimleri 6 Şubat 2020 tarihinde grup merkezlerinde 17:00’de yapılacak. Teknik toplantıda gruplar kura ile belirlenecek olup buna göre fikstürler belirlenecek. Yarışmalar tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Yarı final yarışmaları 32 takımla yapılacak. Grup yarışmaları sonucunda gruplarında birinci olan 27 takım, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı ilk dört dereceyi elde eden illerin takımları ve KKTC yarı final yarışmalarına katılmaya hak kazanacak. Küçükler Kategorisi Voleybol Grup yarışmalarına;

12 Takım katılırsa 4’lü – 4’lü – 4’lü A-B-C gruplarında,

11 Takım katılırsa 4’lü – 4’lü – 3’lü A-B-C gruplarında,

10 takım katılırsa 4’lü – 3’lü –3’lü A-B-C gruplarında,

 9 takım katılırsa 3’lü – 3’lü –3’lü A-B-C gruplarında, 3 gün üzerinden maçlar düzenlenecek olup grubunda birinci olan takımlar yarı final yarışmalarına katılmaya hak kazanacaklar. 8.7.6 takım katılırsa; 2 grup oluşturulacak. Gruplarında 1 inci olan takımlar yarı final grubuna direkt katılım hakkı kazanır. Grup 2.leri 4. gün çapraz eleme müsabakası oynar ve kazanan takım yarı final yarışmalarına katılım hakkı kazanacak. 5 ve daha az takım katılırsa; Tek grup ve tek devreli lig usulüne göre müsabakalar oynanır. İlk üç sırayı alan takımlar yarı final yarışmalarına katılmaya hak kazanacak. Müsabakalarda Bolu’da mücadele edecek olan takımlar şunlar:

Küçük Erkekler Bolu Grubu: Bilecik, Düzce, Edirne, İstanbul 2, Karabük, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bursa 2 ve Eskişehir.