Haber: Aysun Beykoz

Güreş müsabakalarının açılış seremonisi , şehitler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sakarya Spor Salonundaki müsabakalarda Güreşçiler , ilk gün Greko­romen stilde mindere çıktılar. Serdivan İlçe Spor Müdürü Sebahattin Karakoç ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mehmet Akova ve

güreşseverler müsabakaları yakından takip etti. Okul Sporları Güreş Grup Birinciliği müsabakalarında İstanbul, Eskişehir, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bolu, Düzce, Çanakkale ve Yalova’dan sporcular minderde başarı aradılar. Müsabakalar sonrasında başarı olan sporcular ödüllerine kavuştu.

Greko­romen stilde mindere çıkan güreşçiler madalyalarına kavuştu. 113 sporcunun katıldığı greko­romen müsabakalarında İstanbul ili 1., Bursa 2., Yalova 3. , Kocaeli 4., Çanakkale 5., Tekirdağ 6., Bolu 7., Eskişehir 8., Düzce 9. oldu. Greko­romen stilde İstanbul il güreşçileri tüm sıkletlerde 1. Oldu. 42 kg.’da İlker Şahin, 46 kg.’da Eren Ülkü , 50 kg.’da Fatih Sarıkaya , 54 kg.’da Yusuf Yeşilışık, 58 kg.’da Furkan Taş, 63 kg.’da Umar Meskiev , 69 kg.’da Yusuf Gümüş, 76 kg.’da Ardahan Şahin

, 85 kg.’da Mert Güney, 100 kg.’da M.Hamza Bakır 1. oldu. Serbest stilde takım sıralamasında İstanbul 1., Bursa 2., Kocaeli 3., Çanakkale 4., Tekirdağ 5., Zonguldak 6., Yalova 7.,Düzce 8. Edirne 9. Bilecik ise 10. oldu. Serbest stilde 42 kg.’da U.Refik Sayın (İstanbul), 46 kg.’da A.Burak Uzun, (İstanbul), 50 kg.’da Emirha Doğan (Bursa), 54 kg.’da Mazlum Akyol (Bursa), 58 kg.’da Ali Özgün (Bilecik), 63 kg.’da Mustafa Ağlar (Bursa), 69 kg.’da M.Halit Ozmuş (İstanbul) , 76 kg.’da Furkan Ülük (Kocaeli), 85 kg.’da Ömer Ağtaş, (İstanbul) , 100 kg.’da Hüseyin Topçu (Kocaeli) 1. oldu.