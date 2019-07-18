Bolu Hakemlerinin Klasmanları Açıklandı

Haber: Birol Ertunç

MHK'nın açıkladığı Üst klasman hakem listesinde Bolu Bölgesinden 12 hakem ve 3 gözlemci yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bolulu hakem ve gözlemci klasmanları şu şekilde oluştu:

Klasman Yardımcı Hakem Listesi

Hakan Erkan Bolu

Bölgesel Hakem Listesi

Can Durgut

Semih Güner

Eren Celal Kuzaytepe

Bölgesel Yardımcı Hakem Listesi

Batuhan Topçu

Bayram Öztürk

Hüseyin Alp Burçay Yetiş

İlker Yavuz

Koray Doğansoy

Özkan Elikkaya

Umut Ertemel

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem Listesi

Yağmur Vural Bolu

Klasman Gözlemci Listesi

Ayhan Şentürk

Bölgesel Gözlemci Listesi

Ramazan Musluk

Mehmet Bayır

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 16:26