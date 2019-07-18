Bolu Hakemlerinin Klasmanları Açıklandı

Haber: Birol Ertunç
MHK'nın açıkladığı Üst klasman hakem listesinde Bolu Bölgesinden 12 hakem ve 3 gözlemci yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bolulu hakem ve gözlemci klasmanları şu şekilde oluştu:
Klasman Yardımcı Hakem Listesi
Hakan Erkan Bolu
Bölgesel Hakem Listesi
Can Durgut
Semih Güner
Eren Celal Kuzaytepe
Bölgesel Yardımcı Hakem Listesi
Batuhan Topçu
Bayram Öztürk
Hüseyin Alp Burçay Yetiş
İlker Yavuz
Koray Doğansoy
Özkan Elikkaya
Umut Ertemel
Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem Listesi
Yağmur Vural Bolu
Klasman Gözlemci Listesi
Ayhan Şentürk
Bölgesel Gözlemci Listesi
Ramazan Musluk
Mehmet BayırGüncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 16:26