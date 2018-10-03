HABER:Esra Öztürk

2018-2019 futbol sezonunun tüm spor camiasına hayırlı olmasını dileyen Ergün, “Bolu hakemliği olarak bu sene klasmandaki hakem sayımızın yükselmesi bizleri mutlu etmiştir” dedi. Ergün sözlerine şu şekilde devam etti: “Bolu’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Boluspor Kulübü, ASKF Başkanı, Futbol İl Temsilcisi, TÜFAD Başkanı ve yönetimi, Bolu’daki futbol takımlarımızın başkan ve yöneticileri, antrenörleri ile bir aile olarak birlikteliğimizin meyvelerini toplamaya başladık. Verdiğiniz destekler sayesinde Bolu hakemliği daha da üst seviyelere çıkacağına inancımız tamdır. Bolu hakemliği kabuğundan sıyrılmış, azimle sıkılmadan bıkmadan çalışmaya devam edecek ve üst liglerde ilimizi başarı ile temsil edecektir.”