Bolu-Hatay Bein Max 1’de

Haber: Aysun Beykoz
TFF 1.Ligde 31.hafta heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Ligde haftanın naklen yayın programı şöyle:
30 Haziran Salı
17.30: Keçiörengücü-E.G.Menemenspor (Bein Max 1)
19.00: Adanaspor AŞ-Altınordu (Bein Max 2)
20.00: Giresunspor-Bursaspor (Bein Max 1)
1 Temmuz Çarşamba
17.30: Boluspor-Hatayspor (Bein Max 1)
20.00: BB Erzurumspor-A.Demirspor (Bein Max 1)
20.00: Altay-Osmanlıspor FK (Bein Max 2)
2 Temmuz Perşembe
17.30: C.G.Ümraniyespor-Eskişehirspor (Bein Max 1)
20.00: İstanbulspor AŞ-Akhisarspor (Bein Max 1)
20.00: E.H.Balıkesirspor-F.Karagümrük (Bein Max 2)