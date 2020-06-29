Bolu-Hatay Bein Max 1’de

TFF 1.Ligin 31.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Boluspor-Hatayspor maçı Bein Max1’den yayınlanacak.

Bolu-Hatay Bein Max 1’de

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Ligde 31.hafta heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Ligde haftanın naklen yayın programı şöyle:

30 Haziran Salı

17.30: Keçiörengücü-E.G.Menemenspor (Bein Max 1)

19.00: Adanaspor AŞ-Altınordu (Bein Max 2)

20.00: Giresunspor-Bursaspor (Bein Max 1)

1 Temmuz Çarşamba

17.30: Boluspor-Hatayspor (Bein Max 1)

20.00: BB Erzurumspor-A.Demirspor (Bein Max 1)

20.00: Altay-Osmanlıspor FK (Bein Max 2)

2 Temmuz Perşembe

17.30: C.G.Ümraniyespor-Eskişehirspor (Bein Max 1)

20.00: İstanbulspor AŞ-Akhisarspor (Bein Max 1)

20.00: E.H.Balıkesirspor-F.Karagümrük (Bein Max 2)

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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