Bolu-Hatay Maçı Cuma Akşamı…

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçları 3, 4 ve 5 Mayıs'ta oynanacak. Yapılan açıklamaya göre Boluspor-Hatayspor maçı 3 Mayıs Cuma akşamı oynanacak.