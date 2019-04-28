Bolu-Hatay Maçı Cuma Akşamı…

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçları 3, 4 ve 5 Mayıs'ta oynanacak. Yapılan açıklamaya göre Boluspor-Hatayspor maçı 3 Mayıs Cuma akşamı oynanacak.

Bolu-Hatay Maçı Cuma Akşamı…

Haber: Gökhan Aksoy

Karşılaşmaların programı şöyle:

3 Mayıs Cuma

19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)

19.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

4 Mayıs Cumartesi

17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)

17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)

19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)

5 Mayıs Pazar

17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)

19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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