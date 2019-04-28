Bolu-Hatay Maçı Cuma Akşamı…

Haber: Gökhan Aksoy
Karşılaşmaların programı şöyle:
3 Mayıs Cuma
19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)
19.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
4 Mayıs Cumartesi
17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)
17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)
19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)
5 Mayıs Pazar
17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)