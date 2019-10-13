Bolu Heyeti Ankara’daki Programda Yer Aldı

Haber: Volkan Yılmaz

7-13 Ekim Amatör Spor Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe ASKF Bolu Şube Başkanı Zekeriya Gökmen ve TFF Bolu İl Temsilcisi Cemalettin Metin de katıldı. Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez etkinlikte yer alanlar arasındaydı. Bakanlığın konferans salonundaki buluşmada Mehmet Muharrem Kasapoğlu, misafirlerini, "Evinize, yuvanıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz." diyerek selamladı. Konuşmasının başında Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Bakan Kasapoğlu, "Dün önemli bir harekatın başlangıcı gerçekleşti. Bölgeye barışı tesis etme noktasında çok önemli bir dönüm noktası olan Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle kahramanlığın, yiğitliğin, cesaretin, şefkatin sembolü Mehmetçiğimize, kahraman ordumuza muzafferiyet temenni ediyoruz. Rabbim, ülkemizi, milletimizi askerimizi ordumuzu tüm kötülüklerden esirgesin." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondaki misafirlere selamlarını ileterek konuşmasını sürdüren Bakan Kasapoğlu, "Spor, birleştirici ve beraberliğe vesile olan bir olgu, bir araç. İçimizde olduğumuz günler her günden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan günler. Bu nedenle böyle bir günde Amatör Spor Haftası'nı kutlamamız önemli bir mesaj. Çünkü spor birleştiren ve bir araya getiren bir güç. O yüzden o vesileyle her birimize çok önemli görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu. Konuşmalardan önce halk oyunları gösterisi ve haftayla ilgili olarak kısa bir video film gösterimi gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden toplantıya katılan TASKK yetkilileri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bölgelerini simgeleyen hediyeler takdim etti.