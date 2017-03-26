Haber: Ceylan Beykoz

Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ertan Orhan, Taekwondo İl Temsilcisi Gökser Çağdaş, İl Genel Meclis üyelerinden Regaip Bayraktar, Yusuf Aldatmaz, Herkes İçin Spor İl Temsilcisi Nurzen Çağdaş, antrenörler ve sporcular katıldı. Törende konuşan Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ertan Orhan, “Öncelikle 24 - 26 tarihleri arasında 3 gün sizleri ilimizde misafir etmekten dolayı mutluluk içerisindeyiz. Bu organizasyonda emeği geçenlere minnet ve şükran dileklerimi arz ediyorum. Sevgili gençlerimiz, geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Sizler, milli sporcu seviyesinde ülkemizi temsil ederek bu şanlı bayrağı göndere çekeceğinizden eminiz. Değerli sporcularımız, hayat boyunca yaptığınız her spor branşında başarılar diliyor, sizlere spora yönlendiren okul idarecilere, antrenörlerinize ve ailelerinize şükranlarımı bir kez daha sunmak isterim” dedi. Şampiyonaya Amasya, Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 16 il takımı katılırken, 500 yakın sporcuda dereceye girmek için ter dökecek.