Bolu-İstanbul Bein Max 1’de

Haber: Aysun Beykoz
TFF 1.Ligin 6.haftasının naklen yayın programı şöyle:
28 Eylül Cumartesi
14:00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor (Bein Max 1)
16:30 Boluspor-İstanbulspor A.Ş. (Bein Max 1)
19:00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bein Max 1)
19:00 Adanaspor A.Ş.-Altay (Bein Max 2)
29 Eylül Pazar
14:00 Hatayspor-Eskişehirspor (Bein Max 1)
16:30 Balıkesirspor-Giresunspor (Bein Max 1)
19:00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor Futbol Kulübü (Bein Max 1)
19:00 Fatih Karagümrük A.Ş.-Akhisarspor (Bein Max 2)
30 Eylül Pazartesi
19:00 Altınordu-Adana Demirspor (Bein Max 1)