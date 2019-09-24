Bolu-İstanbul Bein Max 1’de

TFF 1.Ligin 6.hafta maçlarının naklen yayın programı belli oldu. Alınan bilgiye göre Boluspor-İstanbulspor AŞ maçı Bein Max 1’den yayınlanacak.

Bolu-İstanbul Bein Max 1’de

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Ligin 6.haftasının naklen yayın programı şöyle:

28 Eylül Cumartesi

14:00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor                (Bein Max 1)

16:30 Boluspor-İstanbulspor A.Ş. (Bein Max 1) 

19:00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bein Max 1)           

19:00 Adanaspor A.Ş.-Altay (Bein Max 2)            

29 Eylül Pazar

14:00 Hatayspor-Eskişehirspor (Bein Max 1)

16:30 Balıkesirspor-Giresunspor (Bein Max 1)  

19:00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor Futbol Kulübü (Bein Max 1)

19:00 Fatih Karagümrük A.Ş.-Akhisarspor (Bein Max 2)

30 Eylül Pazartesi

19:00 Altınordu-Adana Demirspor (Bein Max 1)

Esra Perçin

Esra Perçin

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