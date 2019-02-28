Bolu-İstanbul Maçı Hangi Kanalda?

Haber: Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. Lig’in yayıncı kuruluşu Bein Sports, Spor Toto 1. Lig’de 24. haftanın naklen yayın programını açıkladı. Açıklanan programa göre, 24. Hafta’da 7 maç Bein Max 1, 2 maç ise Bein Max 2 kanalından izleyiciyle buluşacak. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz Boluspor’un, İstanbulspor’la oynayacağı maç Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Program şöyle;

1 Mart Cuma

19.00 Adanaspor-Giresunspor: Bein Max 1

2 Mart Cumartesi

13.30 Elazığspor-Abalı Denizlispor: Bein Max 1

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Bein Max 2

16.00 Osmanlıspor FK-Gazişehir GFK: Bein Max 1

3 Mart Pazar

13.30 Altınordu-Hatayspor: Bein Max 1

13.30 Ümraniyespor-Karabükspor: Bein Max 2

16.00 Boluspor-İstanbulspor: Bein Max 1

19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: Bein Max 1

4 Mart Pazartesi

19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok: Bein Max 1