Bolu İstedi, Kocaeli Alıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sezon sonunda Gölcükspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ancak bu ekipte şans bulması çok zor gözüken İsmail Yüksek’in kiralık alınmasıyla ilgili önceki gün girişimde bulundu. Yetenekli futbolcuyu 1.Lig ekiplerinden Boluspor’un da ısrarla istediği belirtildi.

BU AKŞAM İZMİT’E GELECEK

Kocaelispor Gölcükspor transfer Teklif edilen rakam Boluspor’dan daha az olmasına rağmen genç futbolcunun Kocaelispor’u istediği öğrenildi. Genç futbolcunun akşam saatlerinde İzmit’e gelerek yönetimle görüşeceği, yüksek bir olasılıkla transferin gerçekleşeceği belirtildi